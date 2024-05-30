Появившийся на публике Гоша Куценко прячет ожоги: что произошло

Заслуженный артист России Гоша Куценко является редким гостем светских мероприятий, поэтому, когда он появился на премьере фильма "Непослушники" в одном из столичных кинотеатров, представители прессы не могли не пообщаться с актером. Им удалось выяснить, что недавно звезда театра и кино получила травму.

На красной дорожке Гоша Куценко появился в белой футболке и черных брюках, а его образ дополняли очки с затемненными линзами и черная кепка с принтом, которую ему подарили 10 лет назад во Владивостоке. Правда, в этот вечер головной убор стал для артиста не просто аксессуаром.

Гоша Куценко рассказал, что надел кепку не просто так. Дело в том, что он получил ожоги, находясь под палящим солнцем. По словам артиста, кожа на голове обгорела, поэтому он был вынужден прикрыть пораженный участок головным убором, чтобы появиться на людях.

Ранее сообщалось о том, что 57-летний Гоша Куценко задолжал большую сумму денег. Финансовая обязанность возникла после инцидента, который произошел 10 лет назад – тогда артист стал участником аварии на дороге. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".