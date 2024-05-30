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"Рак груди, 4 стадия": Яна Рудковская рассказала об онкологии

Жена Евгения Плющенко призвала регулярно проверять здоровье.

Сегодня стало известно о кончине Анастасии Заворотнюк. Актриса не смогла победить одну из самых тяжелых форм рака – глиобластому. Пять лет звезда кино и сериалов сражалась за свою жизнь, однако две недели назад ей стало хуже, и ночью артистка покинула этот мир.

В связи с кончиной артистки многие звезды выразили сочувствие семье Заворотнюк. В их числе и Яна Рудковская. Она отметила, что восхищается супругом Анастасии Петром Чернышевым, который все эти годы много работал, чтобы обеспечить супруге достойное лечение. Однако болезнь оказалась сильнее. 

"Лечение онкологии очень дорогостоящее. Маме Жениной (Евгения Плющенко. – прим. ред. Клео.ру) когда поставили диагноз, давали прогноз жизни полгода (поставили рак груди, 4 стадия). Мы боролись 2,5 года, к сожалению, пока этот диагноз на поздних стадиях практически неизлечим, какими бы ты средствами ни обладал", – высказалась музыкальный продюсер. 

Рудковская призвала всех регулярно проходить медицинский осмотр и не забрасывать свое здоровье. Она отметила, что на ранних стадиях есть шанс вылечиться от коварного недуга и прожить счастливую полноценную жизнь. 

"Не устану повторять - всем нужно проверяться, регулярно! Дай Бог все заметить все заранее и вылечиться", – заявила жена Плющенко. 

Ранее было названо место прощания со скончавшейся от онкологии Анастасией Заворотнюк. 

30 мая 2024, 12:11
Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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