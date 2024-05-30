Крестница Пугачевой готовится занять ее место в России: пошла по стопам Примадонны

В семье Аллы Пугачевой почти все так или иначе относятся к сфере музыки. Ее старшая дочь Кристина Орбакайте – известная певица, внук Примадонны до отъезда из России имел собственную группу, да и в Штатах теперь поет. Сама артистка рассказывала, что 10-летние близнецы тоже уже интересуются вокалом. Неудивительно, что ту же стезю решила выбрать и крестница Аллы Борисовны.

Накануне 19-летняя дочь Бориса Галкина, брата мужа Пугачевой, анонсировала выход своей новой песни. Алина Галкина рассказала, что очень волнуется, и попросила ее поддержать. Покорять отечественную эстраду начинающая артистка решила с лирической композиции, которую назвала "Неправда".





"Очень рассчитываю на поддержку! Совсем скоро выйдет песня! Вхожу в мир музыки сегодня с вами", – заявила девушка в блоге.

Известно, что крестница Примадонны недавно стала студенткой швейцарского учебного заведения. Судя по всему, клип к своей первой песне она успела снять еще в России.

Ранее Алина рассказывала, что мечтает стать звездой. Девушка признавалась, что не так популярна, как Пугачева, однако, судя по всему, все же готовится занять ее место на эстраде. А вот родственники крестницы Примадонны не в восторге от затеи Алины: они мечтали, чтобы девушка получила более серьезную профессию, отмечала Галкина.

Ранее и сама Алла Борисовна выпустила новую композицию, которую назвала "Ложный стыд".