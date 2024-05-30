Оскандалившуюся Собчак высмеяли в Сети: "Жена Петросяна"

Известная журналистка Ксения Собчак успевает не только работать, но и активно делиться своими буднями в социальных сетях. На этот раз 42-летняя телеведущая выложила снимок, который снова раскритиковали поклонники. На кадрах Ксения позирует на яхте в ярко-зеленом платье и белом жакете поверх. Голову знаменитости украшала синяя бескозырка.

Впрочем, образ Собчак не всем пришелся по вкусу. Ее наряд высмеяли и сравнили с Татьяной Брухуновой. Супруга Евгения Петросяна часто сталкивается с критикой за необычные эксперименты с одеждой.

"Думала жена Петросяна", "Стиль Брухуновой, уже даже стремнее", "Бабка какая-то, кому интересна", – высказались в комментариях фолловеры.





Сама Собчак, впрочем, давно привыкла к хейту и не реагирует на выпады в свою сторону. Так, недавно журналистку критиковали за использование фотошопа и улучшающих внешность фильтров. Подписчики вспомнили, что экс-ведущая "Дома-2" хвасталась тем, что полностью принимает свою внешность и при этом выкладывает снимки с тотально отретушированным лицом.

Ранее сообщалось, что Собчак в наряде за два миллиона рублей посмеялась над Викторией Боней на кинофестивале в Каннах. Журналистка сравнила платье блогерши со страусиным оперением.