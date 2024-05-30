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Четверг 30 мая

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Оскандалившуюся Собчак высмеяли в Сети: "Жена Петросяна"

Оскандалившуюся Собчак высмеяли в Сети:

Журналистка поделилась снимком, который раскритиковали подписчики.

Известная журналистка Ксения Собчак успевает не только работать, но и активно делиться своими буднями в социальных сетях. На этот раз 42-летняя телеведущая выложила снимок, который снова раскритиковали поклонники. На кадрах Ксения позирует на яхте в ярко-зеленом платье и белом жакете поверх. Голову знаменитости украшала синяя бескозырка. 

Впрочем, образ Собчак не всем пришелся по вкусу. Ее наряд высмеяли и сравнили с Татьяной Брухуновой. Супруга Евгения Петросяна часто сталкивается с критикой за необычные эксперименты с одеждой. 

"Думала жена Петросяна", "Стиль Брухуновой, уже даже стремнее",  "Бабка какая-то, кому интересна", – высказались в комментариях фолловеры. 

Ксения Собчак. Фото: соцсети/@xenia_sobchak

Сама Собчак, впрочем, давно привыкла к хейту и не реагирует на выпады в свою сторону. Так, недавно журналистку критиковали за использование фотошопа и улучшающих внешность фильтров. Подписчики вспомнили, что экс-ведущая "Дома-2" хвасталась тем, что полностью принимает свою внешность и при этом выкладывает снимки с тотально отретушированным лицом. 

Ранее сообщалось, что Собчак в наряде за два миллиона рублей посмеялась над Викторией Боней на кинофестивале в Каннах. Журналистка сравнила платье блогерши со страусиным оперением. 

30 мая 2024, 04:57
Ксения Собчак. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
Елизавета Федорова
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