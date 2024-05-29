Актуальный и современный: вот почему Киркоров остается популярным по сей день

Филипп Киркоров и Олег Майами представили отрывок из своей совместной композиции "Стирай". Они уверены, что их новая работа станет хитом грядущего лета. Не переоценивают ли артисты свое творение?

Музыкальный продюсер Павел Рудченко дал свою оценку фрагменту песни в недавней беседе с прессой. Эксперт отметил, что по короткому отрывку сложно предсказать успех или провал трека, но визуальная составляющая выглядит интересно. Он также выразил сомнение по поводу Олега Майами как партнера, напомнив, что тот до сих пор не смог стать звездой, за исключением успешной песни с NILETTO и Лешей Свиком "Не вспоминай". Мол, в случае с композицией "Стирай" немало будет зависеть от самого Киркорова.

Кстати, это не первая работа поп-короля с молодыми артистами. Ранее он уже сотрудничал с Егором Кридом и Давидом Манукяном (DAVA), и все эти треки становились хитами. По мнению Рудченко, такие коллаборации помогают 57-летнему артисту оставаться актуальным и современным. В отличие от многих его коллег, чьи имена ассоциируются с прошлыми десятилетиями, Киркоров, а также Сергей Жуков, продолжают быть популярными среди нескольких поколений.