Боня выдала реальную причину развода Бузовой и Тарасова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году. Разлад в семье телеведущей и футболиста обсуждала вся страна. Ольга активно раздавала интервью, в которых обвиняла экс-возлюбленного в неверности. Якобы он виноват в разводе, начав романтические отношения с моделью Анастасией Костенко.

В новом браке Тарасов обзавелся четырьмя детьми – двумя дочерьми и двумя сыновьями. Последний ребенок Дмитрия и Анастасии появился на свет в феврале этого года. Тем временем 38-летняя Бузова остается одинокой, несмотря на неоднократные попытки обрести женское счастье.

Причину разлада в семье Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова знает бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня. На торжестве по случаю 20-летия Ольги на экране блогерша рассказала журналистам, что именно из-за Бузовой спортсмен перестал видеть смысл в браке, который завершился в 2016-м.

По словам Бони, тогда Тарасов очень хотел завести детей, но Ольга Бузова была увлечена карьерой и постоянно отговаривала футболиста от идеи пополнения семьи. Виктория уверяет, что это было именно так. "Вопрос этот (с детьми – Прим. ред.) решался, я точно знаю", – сказала блогерша.