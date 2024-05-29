Звезду фильма "Любовь и голуби" Михайлова срочно госпитализировали

Народный артист РСФСР Александр Михайлов прибыл в Читу ради участия в открытии местного кинофестиваля. Он является почетным гостем, поскольку является уроженцем Читинской области (ныне – Забайкальский край). Однако 29 мая поступила информация о срочной госпитализации актера. Вскоре информацию подтвердили в Минздраве Забайкалья.

Журналистам удалось связаться с водителем Александра Яковлевича. Он сообщил, что актер почувствовал недомогание после длительного перелета из Владивостока и нехватки сна. По словам водителя, Михайлов сильно устал и нуждается в отдыхе и лечении. У актера взяли все необходимые анализы, и врачи планируют сообщить результаты на следующий день.

Согласно источнику, у Александра Михайлова поднялась температура до 39 градусов. Не исключается, что у артиста пневмония. В настоящее время звезда фильма "Любовь и голуби" находится в первой городской больнице Читы, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Кстати, в 2024 году Александр Михайлов должен отметить 80-летие. День рождения артиста приходится на 5 октября. О личной жизни и творческом пути прославленного актера ранее рассказывал журнал "Клео.ру".