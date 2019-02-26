Известный народный артист кино и театра Александр Михайлов запомнился зрителям яркими образами современников. Советский и российский актер с богатой творческой биографией пользуется огромной популярностью. Зрители не только любят и высоко ценят все его работы в кино и на сцене, но и с интересом следят за его семьей, в которой много детей.

Детство и юность актера

Родился Александр Михайлов в Читинской области в небольшом населенном пункте Оловянная, в небогатой семье. Дата рождения 5 октября 1944 года. Он с детства мечтал о профессии моряка. Матери, Михайловой Степаниде Наумовне, одной воспитывавшей сына, было непросто в тяжелые послевоенные годы. Отец Баранов Яков Николаевич ушел из семьи, когда Саша был еще совсем маленьким.

После 7 класса Александр уезжает во Владивосток, желая поступить в мореходное училище, однако две попытки заканчиваются неудачно, и Саша решает поступить в ремесленное училище на моториста. После его окончания он быстро устраивается на морское рыболовецкое судно и два года работает учеником моториста. Казалось бы, его мечта о море и путешествиях осуществилась.

Но судьба распорядилась так, что по просьбе матери он меняет профессию и поступает во Владивостоке в пединститут на факультет искусства на дополнительный набор. С тех пор биография Александра Михайлова круто изменилась.

Поступить в институт, по словам Александра, заставил спектакль по пьесе А.П. Чехова «Иванов». Сам актер говорит, что на курс его взяли из жалости, но, судя по всему, педагоги уже тогда смогли рассмотреть в Александре Михайловне незаурядный талант и не ошиблись.

Начало творческой карьеры

Закончив пединститут во Владивостоке, Александр Яковлевич в 1970 году получает приглашение работать в Приморский краевой драматический театр. На его подмостках он дебютировал в спектакле, поставленном по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», сыграв главного героя – Родиона Раскольникова.

Через один год молодой артист переходит в Саратовский театр драмы, где служил 10 лет, играя во всех заметных спектаклях. В начале 80-х годов Александра Михайлова приглашают в Москву.

Молодой актер, сценическая биография которого после этого тесно связывается с театральной сценой столицы, делает в 1975 году свои первые шаги и в кино. У него появляется семья и дети, его фото начинают мелькать на страницах знаменитого кинематографического журнала «Советский экран».

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Творческая биография

В столицу он приезжает по приглашению режиссера Всеволода Якута и поступает на службу в Московский драматический театр им. Ермоловой. На его сцене артист проработал 5 лет. Он создал много запоминающихся ярких образов.

Особой зрительской любовью пользуются его герои из фильмов «Любовь и голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие», «Очарованный странник в Москве». Молодой актер, сценическая биография которого после этого тесно связывается с театральной сценой столицы, делает в 1975 году свои первые шаги и в кино.

Он много работал на театральной сцене с такими известными актерами как:

Инна Чурикова;

Екатерина Васильева;

Александр Панкратов-Черный;

Наталья Гундарева.

Кроме работы в кино и в театре, артист часто выступает с музыкальными концертами. С 1985 по 2006 годы он служит в Малом театре, на сцене которого создал большое количество сценических образов. Артист был задействован в спектаклях «Дядя Ваня», «Дети Ванюшина», «Царь Иван Грозный» и в ряде других спектаклей, имевших большой зрительских успех.

Зрители всегда тепло встречают его работы, так как ему как никому другому удается воплощать на сцене образ русского человека, передавая всю глубину и очарование загадочной русской души. Александр Михайлов – это настоящий актер из народа, биография которого отражает историю нашей страны.

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Александр Яковлевич имеет огромное количество поклонников, которых интересует его семья. Им хочется знать, как живут его дети, фото которых часто появляются в публикациях, посвященных жизни их отца.

Александр Яковлевич как никто другой заслуживает звания народного, которое он носит по праву. За свою творческую биографию он создал 47 киноработ, снялся в 5 сериалах и попробовал один раз себя в роли режиссера. В 1981 году он был награжден государственной премией им. Ленинского комсомола. Культовым фильмом стала картина «Любовь и Голуби» Владимира Меньшова, в которой он так гениально создал образ Василия Кузякина. Сегодня в биографии артиста важную роль занимает педагогическая деятельность, которой он посвящает много времени. Он является профессором ВГИКа, ведет свой курс.

Личная жизнь

В личной жизни Александра Яковлевича не всегда все складывалось так, как у его киногероев. Свою первую семью с Верой Мусатовой, Александр Михайлов создал очень рано. Прожив с ней 30 лет, актер уходит к молодой избраннице, оказавшейся младше его на 20 лет. Семья и дети в его жизни занимают важную роль.

Их фото сегодня можно увидеть не только на личной странице артиста в соцсетях, но и в изданиях, посвященных кино.

Второй супругой Александра Яковлевича, стала Оксана Васильева. Она не относится к миру искусства. У окружающих его женщин он постоянно пользовался популярностью, заводя порою мимолетные романы. Один раз он даже чуть не развелся со своей первой женой, когда у актрисы Ольги Кузнецовой появился от него ребенок. Но на этот раз брак устоял, артист остался в семье, признал ребенка и активно принимал участие в воспитании дочки, дав ей свою фамилию.

Со второй супругой он познакомился случайно. Они сблизились, когда Александр Яковлевич помогал ей в организации похорон мужа, скончавшегося от инсульта. После этого личная жизнь Александра Яковлевича резко меняется.

В течение длительного времени ему, как он сам это говорит, приходилось бороться с любовью, но чувства взяли верх, и артист уходит от первой жены к Оксане. Их брак оказался счастливым, вместе они уже более 20 лет. Первая супруга актера – Вера Мусатова, не стала создавать новую семью, считая, что делать это нужно только раз в жизни.

Вера Константиновна тяжело переживала развод с мужем. После распада брака она не общается с Михайловым, так как до сих пор ощущает горечь потери и видимо, до сих пор испытывает к бывшему супругу любовь.

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У 74-летнего Михайлова 4 взрослых детей. Старший сын – Константин родился от первого брака в 1969 году. Ему 49 лет, он женат на Анастасии Гордынской, воспитывает маленького сына, которого назвали в честь знаменитого деда. Сам Михайлов балует внука, и шутя называет его Александром Вторым. Константин пишет музыку для радиостанций и занимается продюсерской деятельностью.

Со всеми своими детьми артист сохраняет теплые отношения и активно участвует в их жизни. Сами дети тепло отзываются об отце, поддерживают друг с другом дружеские и тесные отношения и всегда обращаются за помощью. Обе дочери и сын говорят о том, что в личной жизни им в трудные минуты всегда помогает отец.

Сам Александр Яковлевич к себе, как отцу относится очень строго и считает, что виноват во многом перед ними, что не всегда мог быть рядом. Однако всех своих детей он всегда признавал и активно помогал их матерям материально. Он никого не выделяет среди своих детей, учит их поддерживать друг с другом родственные отношения, всех любит одинаково сильно, полностью реализуя в жизни все те принципы, которые исповедовал его киногерой Павел Зубов из знаменитого советского фильма «Мужики».

Второй сын Александра Яковлевича – Владислав, ему не родной. Он появился на свет в первом браке Оксаны Васильевой – второй супруги артиста. Михайлов безоговорочно усыновил мальчика после смерти его отца и воспитывал как родного. Владислав активно общается с родными детьми артиста и считает их своими кровными родственниками.

Старшая дочь артиста Анастасия Михайлова, родившаяся вне брака в 1991 году, пошла по стопам своих родителей и стала актрисой. Помог ей в этом отец. Личная жизнь у красивой и талантливой девушки пока еще не налажена. У нее много поклонников и творческих планов.

Любимой младшей сестрой и близкой подружкой Анастасия считает младшую дочь своего отца и свою сестру Мирославу, которую чаще зовут близкие Акилиной. Мирослава родилась во втором браке артиста в 2002 году. Несмотря на большую разницу в возрасте сестры Михайловы очень близки друг с другом. Мирослава стала моделью. На фото молодую девушку можно увидеть с обручальным кольцом, но это, по словам самой Акилины – только для съемок. Таким образом, девушка отпугивает слишком навязчивых ухажеров. Она не любит распространяться о подробностях своей личной жизни.

Сам Александр Яковлевич сегодня самым главным достоянием своей жизни считает своих детей, любит собирать их по праздникам за одним большим столом, активно участвует в их жизни, учит их любить и поддерживать друг друга. И, похоже, ему это удается. Возможно, поэтому, одним из главных направлений в его профессиональной работе сегодня стала педагогическая деятельность. Михайлов выпустил несколько курсов молодых актеров, а также продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях, радуя зрителей новыми ролями.