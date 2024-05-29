Самбурская ходит к психиатру за таблетками: что с актрисой

37-летняя Настасья Самбурская своими публикациями в социальных сетях производит впечатление уверенного в себе человека. Вместе с тем артистка ведет довольно закрытый образ жизни, в отличие от множества коллег. Она мало посвящает публику в ее личные проблемы и переживания. И только в интервью знаменитость позволяет себе пооткровенничать.

Так, в недавней беседе в рамках шоу "Много половин" Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем. Оказывается, у актрисы тревожное расстройство. Правда, она не стала делиться подробностями, говоря о диагнозе. Однако звезда экрана призналась, что через каждые шесть месяцев посещает психиатра, который может выписать ей препараты. Лишь таблетки помогают Настасье справиться с проблемой. Различные травы, как она отметила, в ее случае бесполезны.

По словам Самбурской, ее бабушка тоже страдала от подобного расстройства, однако в случае родственницы Настасьи своевременного лечения не было, о чем артистка очень жалеет.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на изменения в фигуре Настасьи Самбурской. Некоторые пришли к выводу, что артистка находится в интересном положении. О беременности звезды сериала "Универ" якобы говорят и некие источники. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".