Певец SHAMAN использовал маленьких детдомовцев вместо оплачиваемой массовки

Ярослав Дронов обрел широкую известность в 2022 году. Его патриотическая песня "Я русский" покорила слушателей, стала настоящим хитом и возглавила российские музыкальные чарты. За короткий срок SHAMAN завоевал такую громкую славу, какой многие не добиваются и за десятилетия. Однако на достигнутом исполнитель не останавливается.

Певец продолжает радовать поклонников своего творчества гастролями, концертами и новыми хитами. Очередную работу Дронов представил публике сегодня, 7 марта. В преддверии Международного женского дня SHAMAN выпустил клип на песню "Мама", посвященную главной женщине в жизни каждого человека.

Исполнитель признался, что этот трек ему подарил на день рождения известный продюсер Максим Фадеев. По словам артиста, идею для клипа он нащупал при первом же прослушивании. Как признался Ярослав Дронов, он сразу же подумал о детях, которым некого назвать мамой. Поэтому для съемок видео SHAMAN использовал не оплачиваемую массовку, как это делают другие звезды, а маленьких детдомовцев.

Ради этой работы певец приехал в родную Тульскую область и провел целый день в одном из местных детских домов. Дронов снялся вместе с воспитанниками учреждения в клипе, а также преподнес им подарки и пригласительные на свои концерты в "Крокус Сити Холл".

А ранее "Клео.ру" писали, что клип певца SHAMAN на песню "Живой" приблизился к верхним строчкам мирового чарта YouTube.