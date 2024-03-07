Актриса из фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот родила четвертого ребенка

Многие зрители знают Галь Гадот благодаря фильму "Чудо-женщина", в котором она сыграла главную роль. Несмотря на мировую популярность, актриса не любит выставлять свою жизнь напоказ. А некоторые события и вовсе предпочитает переживать в кругу самых близких.

Не секрет, что звезда является многодетной мамой. Вместе с мужем Яроном Версано знаменитость воспитывает трех дочек: 12-летнюю Альму, 6-летнюю Майю и 2-летнюю Даниэллу. А сегодня стало известно, что в семье случилось еще одно пополнение. Галь Гадот родила четвертого ребенка.

В социальных сетях актриса опубликовала снимок с новорожденным на руках и рассказала, что снова стала мамой девочки. По признанию кинодивы, беременность была непростой, но теперь все хорошо. Как выяснилось, малышку назвали Ори.

"Добро пожаловать в дом девочек... Наш папочка тоже очень крутой", – написала знаменитость в блоге.

Для многих поклонников новость о пополнении стала большой неожиданностью. Ведь Галь Гадот не афишировала свое положение и практически не появлялась на светских мероприятиях. В социальных сетях звезды тоже нельзя было увидеть снимков с округлившимся животом. Поэтому неудивительно, что подписчики так бурно отреагировали на радостное известие. Фанаты поздравили артистку, оставив под постом более 40 тысяч добрых комментариев.

А ранее "Клео.ру" писали, что родителями во второй раз стали Хоакин Феникс и Руни Мара.