Разбившая лоб Гузеева показала ногу в гипсе после падения

В последнее время карьера Ларисы Гузеевой идет в гору как никогда. Актриса не только продолжает вести любимую зрителями программу "Давай поженимся", но и активно покоряет новые творческие горизонты. Однако профессиональные взлеты звезды то и дело омрачают жизненные неприятности.

Недавно телеведущая рассказала, что неудачно упала со стула во время болезни. Знаменитость разбила себе лоб и была вынуждена сделать новую прическу, чтобы скрыть последствия. А теперь актрису настигла новая беда.

Накануне Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы. Разбившая лоб ведущая показала ногу в гипсе перед камерой и поделилась, что получила новую травму. Оказалось, звезда сломала конечность и несколько дней оттягивала поход к врачу. Однако боль оказалась настолько невыносимой, что знаменитости все же пришлось обратиться за помощью.

"Сломала ногу, неделю отходила, боялась идти к врачу. Дурная я баба", – высказалась Гузеева.

Несмотря на случившееся, телеведущая не падает духом. Звезда предположила, что таким образом вселенная пытается ее предупредить, и попросила поклонников не переживать за нее. Позже Лариса Гузеева опубликовала новое видео, снятое дома. Ведущая показала любимую собачку Жужу, лежащую рядом с ней в кровати, и две пары костылей у стены.

"Допрыгалась, доскакалась", – заключила актриса.