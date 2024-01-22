Клип певца SHAMAN приблизился к верхним строчкам мирового чарта YouTube

19 января певец SHAMAN презентовал свой новый клип на композицию "Живой". За короткое время видео стало таким популярным, что вошло в мировой чарт Youtube. Сейчас работа артиста занимает 35 место. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

В этой видеоработе представлена драматичная история, в которой SHAMAN играет роль узника. Действие происходит в обстановке, похожей на Средневековье. По сюжету он ожидает своей казни и до последнего момента не отступает от своих принципов и идей. Певец сам является автором слов и музыки к композиции "Живой". Он также выступил как сценарист клипа, который снимали в одном из хранилищ под Москвой около 40 часов.





"Родные, благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты", – обратился к фанатам своего творчества счастливый артист.

Меньше чем за неделю видеоклип на композицию "Живой" посмотрели более 2 миллионов раз. Под ним уже 40 тысяч комментариев от поклонников исполнителя. Благодаря этому певец SHAMAN стал участником мирового чарта. Он может быть уверен в любви и преданности своих поклонников и гордиться новым клипом и проделанной работой всей своей команды.



