Эксперт Лейси считает, что потерявшего доверие принца Гарри не примут в семью

Последние несколько лет в британской королевской семье то и дело кипят страсти. Вскоре после свадьбы с Меган Маркл младший сын короля Карла III и покойной принцессы Дианы начал стремительно отворачиваться от устоявшихся традиций. Теперь принц Гарри и вовсе живет в США и подумывает о смене гражданства. Тем временем его родственники голубых кровей переживают непростое время.

Недавно стало известно о проблемах со здоровьем сразу у двух членов королевской семьи. Было объявлено, что Карл III борется с онкологией, а его невестка Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости. Особенно тяжело сейчас приходится сыну и мужу вышеназванных – принцу Уильяму.

Очевидно, в этот сложный момент жизни супругу Кейт Миддлтон как никогда пригодилась бы поддержка младшего брата. Однако принц Гарри за последнее время приезжал в Великобританию лишь один раз, чтобы навестить отца. Источник сообщает, что муж Меган Маркл пробыл на родине сутки, но за это время братья не встретились.

Некоторые предполагают, что в отношениях родственников по-прежнему царит напряжение. По мнению королевского писателя Роберта Лейси, принц Гарри потерял доверие старшего брата, из-за чего попал в непростое положение. Эксперт считает, что после всего случившегося герцога Сассекского не примут обратно в семью.

"Я не думаю, что Уильям когда-либо согласится на повторное принятие Гарри в семью, если он явно не извинится", – цитирует королевского писателя источник.

А ранее "Клео.ру" писали, что секретность вокруг состояния Миддлтон вызвало напряжение в обществе.