Российский актер Айсен Дойду умер через три дня после своего дня рождения

Народная мудрость гласит, что смерть забирает лучших из нас. Верить в нее или нет – каждый решает сам. Но особенно отчаянно к этому выражению хочется обращаться, когда земной мир покидают значимые таланты – такие как Айсен Дойду.

Российский актер Айсен Дойду ушел из жизни в среду, 6 марта 2024 года. Советский сценарист умер через три дня после своего дня рождения. Известно, что 3 марта ему исполнилось 83 года. На сайте Министерства культуры и духовного развития Республики Саха сообщается, что причиной смерти писателя стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Айсен Дойду родился в 1941 году. Когда драматургу исполнилось 26 лет, он получил диплом об окончании сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. За свою жизнь писатель многого добился в творческой карьере. Помимо актерской деятельности, он проявил себя как кинооператор и фотограф, а также как сценарист.

В 2010 году на экраны вышел популярный фильм "Снайпер-саха", снятый по сценарию Айсена Дойду. Кроме того, в списке его работ числятся такие картины, как "Свои люди" и "Аэроплан. А несколько лет назад, в 2018-м, актер принял участие в съемках фильма "Интересная жизнь".

А ранее "Клео.ру" писали, что в Крыму умер актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко.