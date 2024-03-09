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Суббота 9 марта

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Секретность вокруг состояния Миддлтон вызвала напряжение в обществе - эксперты

Секретность вокруг состояния Миддлтон вызвала напряжение в обществе - эксперты

Здоровье Кейт Миддлтон до сих пор окутано тайной.

В последнее время вокруг здоровья Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, возникло много вопросов и домыслов. Особенно после того, как принц Уильям неожиданно отказался от посещения мемориальной службы своего крестного отца, короля Константина Греции, 27 февраля. Было известно, что Кейт перенесла абдоминальную операцию, и хотя Кенсингтонский дворец сообщил, что её состояние после операции хорошее, конкретных деталей о её здоровье так и не последовало.

Информация о том, что принцесса Уэльская прошла "запланированную" абдоминальную операцию 16 января, была обнародована без уточнения причин, с упоминанием лишь о том, что проблема не была связана с онкологией. При этом было отмечено, что Кейт вернется к выполнению своих обязанностей не ранее Пасхи.

Недостаток информации породил множество теорий и спекуляций о состоянии здоровья принцессы. В ответ на эти домыслы представитель дворца подтвердил, что Кейт не будет появляться на публике до Пасхи. Тем временем, принц Уильям продолжает получать пожелания здоровья для своей жены во время своих публичных мероприятий.

Отсутствие Кейт Миддлтон ощущается особенно остро на фоне того, что и король Карл III также находится вне общественного поля зрения из-за лечения от рака. Новостей о состоянии его здоровья поступает немного.

Эксперты подчеркивают, что неопределенность вокруг состояния здоровья ключевых членов королевской семьи создает дополнительное напряжение. Отмечается, что для поддержания доверия и уверенности публики в монархии важно обладать большей открытостью относительно таких вопросов.

Кроме того, ситуация усложняется из-за решения принца Гарри и Меган Маркл отступить от выполнения обязанностей членов королевской семьи в 2020 году, что оставило монархию с ограниченным числом действующих представителей. Эксперты указывают на то, что королевская семья столкнулась с проблемой недостатка активных членов после того, как ранее имела их избыток.

9 марта 2024, 06:07
Кейт Миддлтон. Фото: YouTube / @royalchannel
Дмитрий Алексеев
People✓ Надежный источник

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