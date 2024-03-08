Музыкант Рогожкин рассказал, из-за чего Нагиев больше не появляется на телешоу

Дмитрий Нагиев – один из самых востребованных ведущих на федеральных телеканалах. Пару лет назад он часто появлялся на федеральных канал и вел множество премий. Но в последнее время зрители совсем не видят его на экранах. Сейчас один из участников шоу "Осторожно, модерн!" больше снимается в кино и ведет частные мероприятия.

Бывший солист рок-группы "Аукцыон" Сергей Рогожин рассказал, почему Нагиев перестал появляться на телешоу. По его мнению, все дело в большой загруженности Дмитрия. Сейчас он занят сразу в нескольких кинопроектах и просто не может найти время для того, чтобы вести шоу на телевидении.





"Это очень большая занятость. И когда "Голос" вернулся, Диме сказали "можно", а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках", – поделился Сергей.

Экс-участник рок-коллектива также добавил, что именно поэтому Дмитрий Нагиев не смог вести музыкальную премию “Муз-тв”. Артист начал сниматься сразу в 4 кинолентах в одно время, так как не знал, на какой срок приостановились все развлекательные шоу на федеральных каналах. А когда их решили вернуть, Нагиев оказался слишком занят другими проектами.