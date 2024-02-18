Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

Руни Мара, звезда кинематографа, в предвкушении прибавления в семье. Ее избранник, звезда "Джокера", Хоакин Феникс, готовится к роли отца во второй раз . Это стало известно благодаря недавнему выходу Мары на показ киноленты "Кухня" режиссера Алонсо Руиспаласиоса, где актриса отметилась ведущей ролью.

На 74-м Берлинском международном кинофестивале Руни появилась перед публикой в черном платье от Givenchy с открытыми плечами. Мара, известная по роли Лисбет Саландер в киноленте "Девушка с татуировкой дракона", не скрывая своей беременности, с гордостью показала округлившийся живот. Ее жесты перед камерами фотографов – рука нежно опирающаяся на живот – явно демонстрировали ожидание будущего малыша.

Напомним, что первая встреча Хоакина Феникса и Руни Мара произошла во время работы над кинолентой "Она" в 2013 году. Их путь увенчался появлением сына в 2020 году, которого пара назвала Ривер, в честь умершего брата Хоакина, Ривера Феникса, который также был актером.

Несмотря на свою скрытность в вопросах личной жизни, Руни когда-то обмолвилась о своем опыте материнства. В заявлении, написанном для кампании по защите животных Farm Sanctuary в честь Дня матери, она поделилась, что рождение Ривера от Хоакина Феникса раскрыло перед ней новую жизнь, полную надежд и целеустремленности.

