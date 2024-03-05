Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму

В 2023 году россиянам пришлось пережить множество невосполнимых потерь. К сожалению, смерть продолжает забирать великие таланты и в нынешнем году. Недавно стало известно о кончине знаменитого актера и народного артиста Украины Валерия Юрченко.

Как уточняется, деятель искусства умер Крыму на 81-м году жизни. Трагическую новость опубликовали на официальном сайте Крымского академического театра имени Максима Горького.

"Актерская индивидуальность Валерия Ивановича Юрченко была необычайно яркой", – сказано в сообщении пресс-службы.

Многие зрители знали артиста благодаря его творческим работам. Наиболее известной из них стал фильм "Битва за Москву". Валерий Юрченко исполнил в картине роль бригадного комиссара. Помимо работ в кино, актер создавал запоминающиеся образы на театральной сцене.

Известно, что деятель искусства начал строить творческую карьеру более полувека назад. В 1972-м он окончил ГИТИС и начал проявлять свой талант на сцене. За годы карьеры Валерий Юрченко сменил несколько театров. В Крымском академическом театре имени Горького он занимал ведущие позиции. В пресс-службе театра отметили, что актер был убедителен в каждой из своих ролей.

А ранее "Клео.ру" писали, что на 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин.