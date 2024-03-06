Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства

Не секрет, что Юлия Пересильд реализовалась не только в карьере, но и в материнстве. Сегодня у актрисы подрастают две дочери – 14-летняя Анна и 10-летняя Мария. Несмотря на насыщенный рабочий график, знаменитость старается уделять как можно больше времени наследницам и строить с ними теплые отношения. Но даже у такой рассудительной мамы, как артистка, далеко не все получается легко.

Своим опытом и мудростью Юлия Пересильд поделилась в новом проекте. В преддверии Международного женского дня она и другие актрисы приняли участие в записи монологов о жизни современных родителей. Выход "Историй про мам" запланирован в одном из онлайн-кинотеатров на 6 и 7 марта.

Пока зрители ждут появления на площадках всех монологов с участием звезд, знаменитые мамы делятся на просторах Интернета своим мнением на главную тему проекта. Юлия Пересильд тоже не осталась в стороне и заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства.

Актриса отметила, что родительство является частью многогранной жизни человека. А та, как известно, не может быть идеальной. Поэтому, по мнению Пересильд, мамам не стоит притворяться сверхлюдьми без изъянов. Звезда отметила, что материнство должно быть живым, пусть и не идеальным.

"Поэтому работающие мамы не должны компенсировать недостаток проведенного с ребенком времени всем и сразу", – высказалась артистка.

А ранее "Клео.ру" писали, что Юлия Пересильд вышла в свет вместе с подросшей дочерью и новым возлюбленным.