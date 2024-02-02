Пересильд вышла в свет вместе с подросшей дочерью и новым возлюбленным

26 января в павильоне "Мосфильма" было по-настоящему жарко. В стенах киноконцерна состоялось торжественное вручение премий "Золотой Орел". Обладателем заветной статуэтки стала драма с элементами триллера "Снегирь", режиссера Бориса Хлебникова. На награду из этой категории претендовал и первый космический фильм Клипа Шипенко "Вызов". Главная звезда драмы, актриса Юлия Пересильд, посетила торжественный вечер. На светское мероприятие артистка пришла вместе с подросшей дочерью и новым возлюбленным.

Корреспонденты издания WomanHit также посетили вручение премий "Золотой Орел". Представители прессы застали Пересильд в белоснежном платье, которое очень уж напоминало свадебное. Компанию знаменитости составили ее близкие – бойфренд и актер Михаил Тройник, а также 14-летняя дочь Анна, которая недавно обрела известность благодаря съемкам в нашумевшем сериале "Слово пацана". Юной актрисе, к слову, пророчат блестящую карьеру. Многие отмечают, что звездная наследница очень талантлива и, возможно, даже обгонит по популярности свою маму.

Журналисты издания заметили, что звездная троица на светском мероприятии вела себя расслаблено. Судя по всему, Юлия Пересильд успела познакомить Анну с новым возлюбленным. Со стороны кажется, что избранник актрисы неплохо ладит с ее дочерью.

Кстати, ранее "Клео.ру" писали, что Юлия Пересильд нашла нужным отвести свою дочь к психологу. Актриса считает, что жестокие сцены в сериале "Слово пацана", в котором снималась ее дочь Анна, могли нанести вред психике подростка.