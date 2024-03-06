Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников

Светлана Ходченкова уже давно носит звание одной из первых красавиц российского шоу-бизнеса. За 20 лет своей творческой деятельности артистка подарила поклонникам множество ярких работ. Но с каждым годом фанаты все больше восхищаются ее талантом и привлекательностью.

Армия поклонников и воздыхателей знаменитости постоянно растет. А вот ее семейное положение уже давно остается неизменным. Публика периодически приписывает актрисе неожиданные романы, но она никак не реагирует на слухи. Звезда предпочитает скрывать свои любовные дела и не давать общественности лишних поводов для обсуждения.

И пусть в вопросах личной жизни Светлана Ходченкова немногословна, она откровенна с публикой в своем творчестве. Как известно, блондинка создает прекрасное не только в кино, но и перед камерами фотографов. Поэтому в ее социальных сетях часто можно увидеть смелые снимки, на которые решилась бы далеко не каждая.

Накануне артистка порадовала почитателей результатами очередной фотосессии. Светлана Ходченкова снялась в зеленом платье с глубоким вырезом на ноге и показала стройную фигуру на фото для поклонников. Снимки, опубликованные порталом "Папарацци", получились довольно откровенными, но наполненными красотой и творчеством.

А ранее "Клео.ру" писали, что после трудных съемок Светлана Ходченкова неделю проводит в тишине.