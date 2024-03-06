78-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном

Пять лет назад жизнь Евгения Петросяна повернулась на 180 градусов. Как известно, в 2018 году он со скандалом развелся с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Однако в холостяках юморист ходил недолго. Уже через год артист пошел в загс с новой возлюбленной – молодой помощницей Татьяной Брухуновой. А спустя несколько месяцев у пары родился сын Ваган.

Многие поклонники недоумевали, как Петросян, будучи пенсионером, решился на такой серьезный шаг. Однако сияющие радостью глаза комика говорят сами за себя. На сегодняшний день артист наслаждается отцовством, хотя и не всегда имеет возможность принимать активное участие в жизни наследника.

Накануне Евгений Петросян посетил премьеру фильма "Онегин" в кинотеатре "Каро Октябрь". Как отмечает источник, 78-летний юморист выглядел бодро и пребывал в хорошем расположении духа. Настолько хорошем, что даже пооткровенничал с журналистами о сыне, которому 13 марта исполнится четыре года.

В беседе с корреспондентами артист признался, что издали следит за маленьким наследником и его успехами. По словам знаменитого отца, Ваган имеет множество увлечений и занимается хоккеем. Однако на тренировки трехлетнего сына комик не ходит. По мнению юмориста, в жизни есть и более важные вещи, чем спортивные достижения.

"Я бы хотел увидеть его звездой в другой области. Хотел бы, чтобы он стал настоящим человеком", – поделился Евгений Петросян.

Для осуществления этой цели, уверен артист, необходимо правильное воспитание. Впрочем, с такими мудрыми и ответственными родителями иного быть и не может.

А ранее "Клео.ру" писали, что Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой.