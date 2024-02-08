После трудных съемок Светлана Ходченкова неделю проводит в тишине

В конце января состоялся премьерный показ сериала "Очевидное невероятное", одну из главных ролей в котором исполнила популярная актриса Светлана Ходченкова. Комедийно-фантастическая картина режиссера Александра Войтинского рассказывает о событиях, которые описаны в книге писателя Кира Булычева. Сюжет повествует о путешествиях в пространстве и времени, контакте с пришельцами и обмене телами.

Накануне российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова обсудила премьеру сериала с журналистами издания РБК Life. Звезда рассказала представителям прессы о том, что, не раздумывая, согласилась сниматься в этом проекте. Заслуженная артистка РФ отмечает фантастический сюжет картины, прекрасных коллег по площадке и режиссера Войтинского, с которым ранее уже имела возможность работать. В ходе интервью Светлана Ходченкова рассказала и о том, как восстанавливается после трудных съемок.

Звезда сообщила журналистам, что по завершении рабочих проектов она предпочитает молчать. Для восстановления 41-летней актрисе также необходимо исключить из своей жизни на неделю просмотр телевизора и прослушивание музыки. В этот период Светлана Ходченкова не встречается даже со своими близкими и друзьями. Артистка отмечает, что все давно смирились с ее затворничеством после работы, поэтому и не обижаются.





Ранее "Клео.ру" писали, что 21 января 2024 года Светлана Ходченкова праздновала свой день рождения. Популярной актрисе исполнился 41 год. В честь праздника мы делились с читателями ценными советами знаменитости.