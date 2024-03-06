Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей

Дети и взрослые по всему миру знали Майкла Гэмбона как директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Для них он навсегда останется добрым волшебником Дамблдором, который не способен на подлость и предательство. Но в реальной жизни актер не всегда поступал так, как его экранный герой.

Многие поклонники творчества звезды "Гарри Поттера" знают, что она долгие годы жила на две семьи. Актер с 1962 года состоял в официальном браке с коллегой Энн Миллер. Супруги вместе воспитали единственного сына Фергюса и были счастливы, пока в жизни артиста не появилась новая любовь.

В начале нулевых Майкл Гэмбон познакомился со художником-постановщиком Филиппой Харт. 25-летняя разница в возрасте и наличие жены не помешали актеру отдаться чувствам. Со временем Энн Миллер пришлось смириться с этим романом, ведь ее знаменитый муж не только открыто жил с любовницей в Лондоне, но и воспитывал с ней двоих общих сыновей.

Впрочем, про первую семью Гэмбон никогда не забывал. Более того, все свое внушительное состояние он передал именно официальной жене. В 2016 году звезда "Гарри Поттера" составила завещание, в котором не была упомянута Харт. Так, сыгравший Дамблдора актер лишил наследства мать своих детей.

Осенью минувшего года знаменитый артист скончался. Согласно завещанию, почти все его имущество перешло к Миллер. Было предусмотрено, что состояние в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов (более 170 миллионов рублей, – Прим. ред.) перейдет общему сыну в случае ее смерти. А Филиппе Харт, воспитывающей двоих детей от актера, не полагалось ни копейки.

Впрочем, кое-что от Майкла Гэмбона его второй семье все же досталось. Источник сообщает, что сыновья актера, 17-летний Том и 15-летний Уильям, унаследовали после смерти отца по 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей, – Прим. ред.) и две его награды.