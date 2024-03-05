Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта

Анастасия Волочкова известна не только своим творчеством, но и любовью к роскоши. Балерина живет в шикарном загородном доме, обставленным в соответствии с ее высокими запросами, регулярно отдыхает на дорогих курортах и часто хвастается в социальных сетях сюрпризами от почитателей. Поэтому каждый день артистки похож на праздник.

Сейчас многие жители нашей страны, в том числе звезды, готовятся праздновать Международный женский день. Однако Анастасия Волочкова не входит в их число. В беседе с журналистами танцовщица рассказала, что не отмечает 8 марта.

По признанию балерины, она не ждет этот праздник как неповторимое и особенное событие. Все дело в том, что артистку и без того постоянно одаривают цветами. Знаменитость почти каждый день получает благоухающие подарки от фанатов, воздыхателей и ухажеров. А иногда и вовсе покупает букеты для себя любимой самостоятельно.

"Поэтому 8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками", – призналась Анастасия Волочкова.

Впрочем, если постараться, искушенную вниманием танцовщицу еще можно удивить. Однажды, например, это сделал отец ее единственной дочери Игорь Вдовин. Балерина рассказала, что как-то раз получила от мужчины 8 марта калейдоскоп. По словам артистки, этот подарок запомнился ей как один из самых неожиданных.

А ранее "Клео.ру" писали, что Прохор Шаляпин объяснил свои отношения с Анастасией Волочковой.