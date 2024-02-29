Прохор Шаляпин объяснил свои отношения с Анастасией Волочковой

Один из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса Прохор Шаляпин в недавнем интервью открыл истинное отношение к скандально известной знаменитости. По словам артиста, Анастасия Волочкова для него – настоящий друг и пример для подражания.

Шаляпин отметил: он и Анастасия всегда готовы прийти друг другу на помощь. Певец назвал свою подругу «доброй, искренней, непосредственной и очень ранимой». Прохор пояснил, что Волочкова прошла много трудностей и благодаря этому стала очень сильной. Как отметил шоумен, он постоянно учится у экс-примы Большого театра жизненным премудростям.

Отвечая на вопрос об отношениях с Анастасией Волочковой, Прохор Шаляпин дал понять, что романа между ними нет. Он заявил, что они только друзья. А вот о том, кем сейчас занято его сердце, мачо не стал распространяться, а лишь пояснил, что "счастье любит тишину". Сейчас, как отметил Шаляпин, ему меньше всего хочется выставлять свою личную жизнь напоказ.

Также в интервью шоумен рассказал о своем отношении к Ольге Бузовой. Артист отметил, что очень впечатлен ее работоспособностью и выдержкой. Телеведущую он назвал "суперпрофессионалом".

Судя по всему, поклонники Прохора Шаляпина и Анастасии Волочковой немного расстроятся из-за того, что кажущиеся романтические отношения звезд – только мираж. Хотя известно, что и дружба порой может перерасти в любовь.



