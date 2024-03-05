Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке

Уже несколько лет Татьяна Буланова наслаждается идиллией в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Избранник младше артистки почти на 20 лет, но разница в возрасте никак не мешает паре в совместной жизни. В 2023 году влюбленные поженились, а теперь мечтают стать родителями.

Звезда не скрывает, что в ее нынешнем союзе царит гармония. Однако личная жизнь певицы не всегда складывалась так удачно. Не секрет, что до встречи с Рудневым знаменитость успела попытать счастья в двух браках. Причем с первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, она рассталась из-за чувств ко второму.

В начале отношений с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова верила, что это навсегда. Исполнительница считала второго мужа идеалом и даже не могла предположить, что их брак может рухнуть. А вот ее знакомая ясновидящая была об этом союзе совершенно другого мнения.

В новом выпуске программы "Ханга ПРО" артистка вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном браке. Приятельница заявила, что у певицы родится сын от второго мужа, но построить крепкую семью у них не выйдет. А через некоторое время, как пишет портал "Страсти", Татьяна Буланова узнала об изменах мужа. В тот момент она поняла, что знакомая была абсолютно права.

"Я думала, что встретила мужчину мечты. "Это все ерунда", на самом деле так и оказалось, дословно", – заявила звезда.

А ранее, как писали "Клео.ру", Татьяна Буланова рассказала, чем ее покорил новый супруг.