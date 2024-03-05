Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд

За последний год многие российские знаменитости столкнулись с неприятностями, связанными с уплатой налогов. Не обошла стороной эта наболевшая тема и Филиппа Киркорова. В отличие от некоторых коллег, у артиста нет привычки копить многомиллионные долги. И тем не менее в 2022 году у него разгорелись судебные тяжбы из-за налогов.

К счастью, исполнитель выступил в разбирательстве не ответчиком, а истцом. Около двух лет назад поп-король подал иск к столичному департаменту городского имущества. Отмечалось, что Филипп Киркоров пытался оспорить кадастровую стоимость принадлежащей ему московской квартиры, и тем самым снизить налог на нее.

Источник отмечает, что певец затеял разбирательства из-за апартаментов в Филипповском переулке, площадь которых составляет более 530 квадратных метров. Филипп Киркоров хотел доказать, что установленная кадастровая стоимость квартиры не соответствует действительности. Из-за этого, как отмечал адвокат, у артиста появились лишние долги, которые ему пришлось погасить в полном объеме.

А теперь стало известно, что Филипп Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру. Как выяснилось, 4 марта Мосгорсуд отклонил иск артиста, не обнаружив нарушений.

Ранее "Клео.ру" писали, что Филипп Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве.