Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле

В последнее время семья Аллы Пугачевой не перестает радовать почитателей своего творчества. На днях, 3 марта, Примадонна впервые за много лет выпустила новую песню. А теперь осчастливить поклонников решила и ее старшая дочь Кристина Орбакайте.

Не секрет, что исполнительница хита "Перелетная птица" уже не может похвастаться такой же безупречной репутацией, какая у нее была раньше. Многие жители нашей страны недовольны, что певица живет за границей, но продолжает зарабатывать в России. Поэтому теперь артистку рады видеть далеко не во всех городах.

С начала 2024 года запланированные в рамках тура выступления певицы начали срываться. Однако эта неприятность не стала для артистки преградой. Ранее "Клео.ру" писали, что Кристина Орбакайте все же вернулась в Россию.

Вопреки стараниям общественников, в минувшие выходные дочь Аллы Пугачевой дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. А уже через несколько дней дочь певицы выйдет на сцену снова. Накануне стало известно, что артистка выступит на праздничном концерте "Будьте счастливы всегда!" к Международному женскому дню в Кремле.

Как сообщает источник, в пресс-службе площадки заявили, что Кристина Орбакайте выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца 7 марта. Однако ее имени по-прежнему нет в списке участников, опубликованном на официальном сайте.