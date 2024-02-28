В последнее время дела исполнительницы хита "Перелетная птица" идут не так гладко, как это было раньше. Дело в том, что певица живет на две страны и проводит больше времени в США, нежели в России. Из-за этого от Кристины Орбакайте начали отворачиваться соотечественники, поклонники и некоторые коллеги.

Еще совсем недавно дочь Аллы Пугачевой выступала на фестивале "Песня года", снималась в новогодних передачах и поздравляла россиян с праздниками. Казалось, карьера звезды снова пошла в гору. Но недавно вдруг стало известно, что запланированные выступления звезды в городах России начали массово отменять.

Как выяснилось, временные трудности Кристину Орбакайте не сломили. Ранее "Клео.ру" писали о том, что знаменитость намекнула на свое возвращение в Москву. Теперь догадки публики подтвердились. Более того, стала известная причина визита артистки в родную страну.

Оказалось, живущая в США Орбакайте вернулась в Россию ради концерта. Хотя гастрольный тур певицы по Сибири сорвался, ее все еще хотят увидеть на сцене в других городах. Несмотря требования некоторых перекрыть звезде дорогу на эстраду, она намерена показать концертную программу "На бис" в Санкт-Петербурге. Известно, что выступление дочери Примадонны запланировано на 3 марта.