Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции

В начале года стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Новость мгновенно стала сенсацией и до сих порождает множество слухов и инсинуаций, которые тиражирует западная пресса.

Диагноз принцессы Уэльской не оглашался членами королевской семьи, что лишь добавило масла в огонь. Так, на испанском телевидении публично заявили о том, что после хирургического вмешательства Миддлтон якобы какое-то время находилась в коме.

Теперь в таблоидной прессе появилось новое фото Кейт Миддлтон. На обнародованном снимке супруга принца Уильяма едет на машине с мамой. Светские обозреватели сделали акцент на внешности Кейт. Они отмечают, что принцесса выглядела бледной и в заметной степени опухшей. Кто-то написал, что на носу Миддлтон можно было увидеть повязку, но это утверждение вызывает вопросы. Читатели могут сделать выводы самостоятельно, посмотрев фото, которые публикует TMZ.



После обнародования снимков стали активно муссироваться слухи о том, что принцесса Уэльская могла перенесли ринопластику. В Кенсингтонском дворце по-прежнему отказываются от комментариев по данному вопросу. В королевской семье заверили, что с Миддлтон все хорошо и она планово восстанавливается после операции.