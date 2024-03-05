Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун"

Как известно, последние несколько лет выдались для Агаты Муцениеце не самыми простыми. В 2020 году звезда пережила болезненный развод с коллегой по цеху Павлом Прилучным, а потом еще долгое время приходила в себя. Но теперь, после всех испытаний, актрисе наконец удалось расправить крылья.

В отличие от бывшего мужа, брюнетка пока не успела наладить личную жизнь и снова связать себя узами брака. Зато она практически превзошла экс-супруга по популярности. Сейчас актриса активно строит карьеру и регулярно появляется на экранах. Стало известно, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки очередного проекта с ее участием.

Сейчас Агата Муцениеце снимается в фильме режиссера Олега Гусева "Колотун". На просторах Интернета уже появились первые кадры со съемочной площадки. Бывшая жена Павла Прилучного предстала на фото вместе с членами команды и показала идиллию с экранным мужем – актером Иваном Колесниковым.

Известно, что коллеги исполнят в картине роли супругов Снегиревых. Герои фильма собираются расстаться, но решают отложить бракоразводный процесс, чтобы не испортить Новый год общему сыну. Однако семейные планы рушатся в канун праздника. Снегиревы попадают в параллельный мир и пускаются в захватывающие приключения.

Судя по всему, работа над фильмом идет хорошо и приносит актерам удовольствие. На кадрах, опубликованных OK!, Агата Муцениеце и Иван Колесников предстали со счастливыми улыбками.

А ранее "Клео.ру" писали, что Агата Муцениеце вступилась за критикующего актеров Никиту Кологривого.