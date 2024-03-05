Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов

За кулисами подиума с певицей встретился корреспондент женского журнала "Клео.ру".

"Я, как любая уважающая себя женщина, очень люблю наряжаться, – призналась Лариса Долина. – И стараюсь идти не столько за модой, сколько за стилем".

Уже очень давно она одевается только у русских дизайнеров. "Столько интересных талантливых модельеров у нас появилось, которые занимаются высокой модой! – радуется исполнительница хита "Погода в доме". – "Благодаря всем этим санкциям мы можем позволить себе наслаждаться российскими дизайнерами, продуктами!".





"Мне не нужны заграничные тряпки!" - отрезала народная артистка России. Она принципиально одевается только в российские бренды уже много лет. Гардероб ломится! Это касается обуви, концертных нарядов, повседневной, нательной и верхней одежды.

Стиль по мнению звезды, должен идти не отдельно от человека, а быть его продолжение. "Стилю надо учиться, – убеждена Долина. – Опыт приходит с годами. Вот у меня не сразу все получилось".

У певицы есть своя линия украшений. "Сейчас не могу найти время, чтобы плотно этим заняться, – говорит она. – Потому что моя основная специальность требует много душевных и физических вложений".

