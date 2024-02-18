Муцениеце вступилась за критикующего актеров Кологривого

Актриса Агата Муцениеце выразила восхищение своим партнером по съемочной площадке Никитой Кологривым. Она оценила его не только как выдающегося исполнителя ролей, но и как личность, отличающуюся искренностью и самобытностью в выражениях и действиях, вопреки мнениям окружающих.
Муцениеце вступилась за Кологривого, критикующего актеров на VK-шоу "Кстати". Поводом для обсуждения стали шутки Гарика Харламова, который с иронией отозвался о Кологривом, называя его светилом российского кино. Харламов с юмором отметил, что для Муцениеце сотрудничество с Кологривым является настоящей удачей, а не с какими-нибудь актерами "средней паршивости", например, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джек Николсон. В ответ на это Муцениеце с удивлением отметила серьезность момента, указывая на недопустимость подобных шуток в адрес коллеги. Сейчас Агату и Никиту можно увидеть на больших экранах в кинокартине "Я – медведь", где они воплотили на экране образ супругов.
Никита Кологривый, известный благодаря ролям в "По щучьему велению" и "Слово пацана", стал часто принимать участие в ток-шоу и давать интервью, где он не скрывает своего пренебрежительного отношения к некоторым актерам. Он считает Абдулова и Смоктуновского неинтересными, утверждает, что Бортич и Янковский преуспевают благодаря своей привлекательности и знаменитым фамилиям, и даже утверждает, что талант Козловского настолько обыден, что его роли мог бы исполнить кто угодно. После его слов многие поклонники выразили неодобрение его поведения. Агата Муцениеце так не считает и отмечает, что Никита Кологривый "не говорит, как надо – он говорит, что думает".