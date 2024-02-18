Муцениеце вступилась за критикующего актеров Кологривого

Актриса Агата Муцениеце выразила восхищение своим партнером по съемочной площадке Никитой Кологривым. Она оценила его не только как выдающегося исполнителя ролей, но и как личность, отличающуюся искренностью и самобытностью в выражениях и действиях, вопреки мнениям окружающих.

Муцениеце вступилась за Кологривого, критикующего актеров на VK-шоу "Кстати". Поводом для обсуждения стали шутки Гарика Харламова, который с иронией отозвался о Кологривом, называя его светилом российского кино. Харламов с юмором отметил, что для Муцениеце сотрудничество с Кологривым является настоящей удачей, а не с какими-нибудь актерами "средней паршивости", например, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джек Николсон. В ответ на это Муцениеце с удивлением отметила серьезность момента, указывая на недопустимость подобных шуток в адрес коллеги. Сейчас Агату и Никиту можно увидеть на больших экранах в кинокартине "Я – медведь", где они воплотили на экране образ супругов.



