Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве

Филипп Киркоров долгое время был в опале из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Выступления артиста вырезали из всех новогодних эфиров, а концерты экстренно отменялись. Только недавно поп-король вернулся на телеэкраны в шоу "Маска". Певец также выступил в Москве на концерте, который был посвящен Международному женскому дню.

Поклонницы были счастливы вновь увидеть любимого певца и задарили его пышными букетами. А Киркоров порадовал их новым дуэтом со своим закадычным другом Николаем Басковым. Зрители тепло встретили вернувшегося на сцену Филиппа Бедросовича.

Но после выступления все пошло не по плану. За кулисами всех выступающих на концерте ждали журналисты, которые хотели пообщаться со звездами. С исполнителем хита "Цвет настроения синий" они хотели пообщаться особенно сильно, ведь певец не давал никаких комментариев после скандальной вечеринки.





Но Филипп Киркоров решил, что в эту дверь он входить не будет, и пошел прямо в гримерную. Журналисты недоумевали, почему артист отказался общаться с ними и отвечать на вопросы. Некоторые из них решили, что артист не изменился после произошедшего и не сделал никаких выводов.