Вупи Голдберг непреднамеренно снялась в новом фильме "Отряд преступников"

Режиссер Марио Ван Пиблс снял новый фильм, идея которого давно появилась в его голове. Это вестерн "Отряд преступников". Одну из ролей в нем сыграла легендарная Вупи Голдберг.

Режиссер признается, что он не проводил специальный кастинг для звезды фильма "Привидение". Она сама назначила себя на роль совершенно случайно. Во время съемок одного из шоу в Нью-Джерси на площадку пришла соседка, которая жаловалась на шум. Ей оказалась Вупи Голдберг.





Они разговорились с режиссером, и у обоих возникла идея вестерна. Вупи сразу решила, что хочет сыграть роль Мэри в будущем фильме. У ее персонажа есть реальный прототип. Это первая темнокожая женщина, ставшая главой почтовой службы в США.

68-летняя Вупи Голдберг – звезда американского кино 90-х годов. Среди самых популярных ее киноработ – фильмы “Привидение” и “Действуй, сестра”. Она запомнилась своими эксцентричными и забавными персонажами. Премьера вестерна “Отряд преступников” с участием знаменитой актрисы состоялась в США 1 марта. Поклонники рады видеть любимую артистку в новом амплуа на киноэкранах.