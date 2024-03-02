21-летняя дочь Меладзе вышла в свет после расставания дяди с Верой Брежневой

В последний день зимы знаменитый бренд нижнего белья и колготок презентовал новую коллекцию. На мероприятии обсуждали тренды нового сезона и самые смелые тенденции.

Среди гостей было много звезд и известных личностей. Дочь Валерия Меладзе Арина тоже посетила презентацию. Девушка, как и другие члены знаменитой семьи, нечасто появляется на светских раутах после того, как ее дядя расстался с Верой Брежневой в 2023 году.





Арина выбрала яркий образ для вечера – оранжевая юбка и топ с длинным рукавом в тон. Свой лук она поддержала алой помадой на губах и лаконичной укладкой с собранными назад волосами. У дочери Меладзе в таком образе не было шансов остаться незамеченной, фото с вечеринки опубликованы в материале "Hello".



После презентации гости получили возможность позировать для художников. В финале вечера все получили в подарок свои портреты.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Пара жила тихой уединенной жизнью в течение 8 лет. В октябре 2023 года певица сообщила о разводе с Константином. Ходили слухи, что продюсер увлекся более молодой солисткой группы Виа Гра, но подробности разлада в музыкальной семье до сих пор не известны.