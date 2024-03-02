Умерла актриса театра на Таганке Алла Богина

1 марта не стало актрисы Аллы Богиной. Она умерла у себя дома на 79 году жизни. Сообщается, что артистка внезапно почувствовала недомогание. Соседка вызвала медиков, но они ничем не смогли помочь.

Алла Богина служила в театре на Таганке около 50 лет. Одной из самых ярких ее работ была роль Маргариты в "Мастере и Маргарите". Она также была задействована в спектакле "Преступление и наказание" и "Иванов". Среди ее работ в кино можно отметить картины "Вы мне писали..." и "Хождение по мукам".





Алла Михайловна училась в театральном училище им. Щепкина в Москве. После завершения обучения вместе с супругом она уехала в Грузию, где работала в тбилисском театре им. А.С. Грибоедова.

После возвращения в столицу некоторое время была в труппе театра им. Моссовета, а с середины 70-х годов стала играть в театре на Таганке. Там Алла Богина прослужила до самого конца своей жизни. Поклонники запомнят ее по выдающимся ролям и пронзительным характерам персонажей. Несмотря на то, что она редко снималась в кино, зрители запомнили ее яркие актерские работы.