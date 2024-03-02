Сериал "Неверные" с Акиньшиной победил на фестивале "ORIGINAL+"

В конце февраля состоялся фестиваль стриминговых сервисов "ORIGINAL+". На нем выбирали самые яркие работы за последний год и награждали победителей в разных номинациях.

Лучшим оригинальным сериалом стала картина "Неверные" с Оксаной Акиньшиной. По сюжету она играет успешного адвоката с алкогольной зависимостью. Эта киноработа Алексея Кузьмина-Тарасова поднимает проблему женского алкоголизма, в конце каждого эпизода авторы дают контакты организаций, которые помогают бороться с ним.

Сериал с Акиньшиной также завоевал приз за оригинальный сценарий. Создателям многосерийного фильма вручили диплом "За трезвый взгляд на вещи".





Также на жюри фестиваля отметило сериал "Калимба" и "Дядя Леша". А самой оригинальной актрисой признали Юлию Хлынину, которая сыграла роль мамы в картине "Первый класс". Лучшим шоу стал проект Rutube – "Свидание с прицепом", его ведет Дмитрий Шепелев. А компания "Яндекс" получила особую награду "За вклад в историю российского интернет-шоу".

Премьера новой картины с Оксаной Акиньшиной состоится на платформе Wink 7 марта. Поклонники с нетерпением ждут выхода первой серии, чтобы увидеть любимую актрису в новом амплуа.