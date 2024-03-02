Ушла из жизни дизайнер Айрис Апфель, которая стала моделью в 97 лет

1 марта не стало всемирно известного дизайнера Айрис Апфель. Сообщается, что она умерла в своем доме в Палм-Бич на 103 году жизни.

Айрис прославилась в мире своей выставкой в нью-йоркском музее Метрополитен в начале 2000-х. Она была коллекционером и настоящей иконой стиля. А ее яркий эклектичный образ никого не оставлял равнодушным. Изюминкой стиля Апфель всегда были большие очки в черной оправе.





Айрис родилась в семье владельца стекольного магазина. Ее мать была уроженкой России и работала управляющей магазина с модными аксессуарами. Именно тогда у Айрис зародилась любовь к моде и искусству. Будущая икона стиля изучала историю мировых искусств во время обучения университете. В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, с которым они прожили вместе почти 70 лет.

Ее компания Old World Weavers производила ткани, которые были копиями винтажных материалов. Айрис участвовала во многих реставрационных работах, в том числе в заказанных Белым Домом.

Несколько лет назад Айрис Апфель заключила контракт с агентством и стала моделью в 97 лет. Это потрясло общественность стало началом новой волны возрастных моделей.