Дворецкий Харролд заявил о возможном сближении принцев Гарри и Уильяма по просьбе Карла III

Новый год в королевской семье начался непросто. Не так давно стало известно, что королю Великобритании Карлу III диагностировали рак простаты. Он пока отошел от своих обязанностей, чтобы заняться здоровьем и восстановиться. Временно отца заменяет принц Уильям, у которого в семье тоже все непросто. Кейт Миддлтон восстанавливается после серьезной операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе.

Уильям хорошо справляется с обязанностями отца, но, судя по всему, нагрузка слишком большая. Ему пришлось отменить одно из запланированных выступлений.





"Возможно, что, учитывая недавние события, когда король не может быть включенным на 100% и полагается на других членов семьи, он может попросить Гарри взять на себя другие обязанности", – заявил королевский дворецкий Грант Харролд.



Король Карл III сейчас не может в полной мере выполнять свою работу, поэтому, вероятнее всего, будет нуждаться в поддержке семьи. В помощи принца Уильяма нет никаких сомнений, несмотря на то, что его супруга сейчас тоже не в лучшем состоянии. Остается гадать – согласится ли принц Гарри помочь родным после всех сложностей и недопониманий, если отец его об этом попросит?