Басков признался в чувствах Фирсовой в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"

47-летний Николай Басков в последние годы ничего не рассказывал о своей личной жизни. Поклонники были уверены, что сердце артиста свободно. Но недавно он дал повод для обсуждений своей личной жизни.

На телеканале "Россия 1" полным ходом идет новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором", где соревнуются музыкальные коллективы. Ведет этот проект Николай Басков, а во главе жюри – Сергей Лазарев. В 4 выпуске Николай обсуждал с экспертами выступление участников и не смог сдержать чувств, обратившись к исполнительнице Марине Фирсовой. Он щедро осыпал ее комплиментами и восхищался красотой певицы на глазах у всех.

"Такая у тебя судьба – ждать меня с работы. Это моя зазноба, я за ней ухаживаю шестой сезон", – признался в чувствах "натуральный блондин".





Марина Фирсова сдержано отреагировала на слова певца. Она отметила, что ее привлекают более романтичные мужчины, и призвала мужчин в зале научить Николая правильно ухаживать за женщинами.

Не так давно исполнитель хита "Шарманка" жаловался на свое одиночество.Теперь поклонницы не понимают, действительно ли Николай Басков влюбился в коллегу или это все часть шоу.