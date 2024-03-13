Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото

Дарья и Сергей Панзарь встретились на шоу "Дом-2" совсем юными и неопытными в любви. Несмотря на это, они вошли в число тех немногих, кому удалось построить на телестройке по-настоящему крепкий союз. В отношениях влюбленных было немало ссор и скандалов, за которыми наблюдала вся страна. Однако это не помешало им создать семью и пронести чувства сквозь года.

Как известно, супруги давно покинули проект и начали строить свою жизнь за его пределами. Если раньше поклонники наблюдали за парой, сидя у экранов телевизоров, то теперь у них есть возможность следить за ней в социальных сетях. К счастью, Дарья и Сергей Пынзарь не скупятся на романтический контент для подписчиков.

В личных блогах супруги открыто делятся с фанатами всеми важными моментами своей жизни. Например, сейчас бывшие участники "Дома-2" радуют почитателей кадрами из отпуска в Дубае. Накануне Дарья Пынзарь опубликовала в социальных сетях шуточный ролик, снятый на отдыхе. А сегодня блондинка поделилась снимками, на которых прилюдно ласкает мужа на пляже.

На фото супруги предстали в обнимку на фоне высоток. Дарья позировала перед камерой в ярко-розовом бикини и прижималась к любимому мужчине всем телом. А Сергей чувственно обнимал жену за талию и нежно заглядывал ей в глаза.

Увидев такую страсть и трепет между влюбленными, подписчики пришли в восторг.



"Молодцы, прекрасно выглядите и такой огонь между вами", "Красивая семья", – написали в комментариях пользователи.

А ранее "Клео.ру" писали, что муж замахнулся кулаком на Пынзарь из "Дома-2".