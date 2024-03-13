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Среда 13 марта

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Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы

Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы

Артистка поделилась с подписчиками радостью в связи с новым статусом.

Алина Гросу не входит в число знаменитостей, которые жертвуют личным счастьем ради успеха в карьере. В отличие от некоторых коллег по цеху, украинская певица умело совмещает эти важные части жизни. Но если своими профессиональными достижениями звезда хвастается с большим удовольствием, то сердечные дела предпочитает хранить в секрете.

Как известно, в жизни артистки была неудачная попытка обрести семейное счастье. В 2019 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова. Однако союз распался, не просуществовав и года. С тех пор исполнительница осторожничала и не раскрывала подробностей своих романтических отношений. А теперь у звезды появился веский повод сделать исключение.

Накануне Алина Гросу сообщила, что вышла замуж во второй раз, и показала фото со свадьбы. Певица опубликовала в личном блоге кадр, на котором предстала рядом с избранником. Исполнительница позировала на камеру в белом платье, а ее спутник – в праздничном костюме.

К сожалению публики, личность возлюбленного знаменитости так и осталась загадкой. Пару сфотографировали со спины, поэтому на снимке невозможно разглядеть лицо мужчины. Но кем бы ни был второй муж артистки, судя по всему, рядом с ним она счастлива. 

"Я снова сделала это", – загадочно подписала кадр Алина Гросу.

13 марта 2024, 13:05
Фото: соцсети/@alina_grosu
Алина Новикова
Daily News✓ Надежный источник

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