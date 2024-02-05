Выпускники шоу "Дом-2" не устают удивлять своих подписчиков в Сети. На этот раз фанаты Дарьи Пынзарь смогли увидеть, как ее муж испытывает на прочность терпение своей супруги. В шутливом видеоролике звездная блондинка продемонстрировала, кто главный в семье.

Участница популярного телепроекта опубликовала видео, которое изначально не выглядит смешным: муж замахнулся кулаком на Пынзарь из "Дома-2". Согласно сюжету, супруг ждал реакции от благоверной. Об этом свидетельствует подпись к видео: "Как проверить, боится ли жена мужа".

Но в кадре Дарья Пынзарь никак не отреагировала на жест мнимого агрессора, а даже наоборот. Одним взглядом она заставила своего ненаглядного скрыться за секунду. Похоже, "проверка" показала обратное: боится вовсе не жена.





Сергей написал комментарий к видео, подтверждающий его "страхи" перед взглядом жены. А внимательные подписчики тут же принялись поддерживать Дарью. "У Козерогов дрессированные мужья", "Оскара в студию", "Обожаю вас", "Вы классные, очень смешные", "Что-то из мира фантастики, чтобы Сережа ударил Дашу", – написали поклонники Пынзарь.

Участница шоу "Дом-2" дала понять, что в обиду она себя точно не даст. "Никаких сковородок, справляюсь жестом", – написала Дарья под видео. Так звездная пара в шутливой форме смогла заинтриговать своих подписчиков. Хотя развязка ролика оказалась вполне предсказуемой. Скорее всего, семейная пара решила продемонстрировать свои актерские способности и умение смешить публику.

Лидерские качества звезды шоу "Дом-2" Дарьи пользователи Сети отметили сразу. А вот тирана Сергей сыграл не очень убедительно, как отметили подписчики Пынзарь.