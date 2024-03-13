Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием"

Эксперт по продвижению блогов Анастасия Шакирзянова была в некотором недоумении со своим будущим мужем, когда их пригласили на кастинг шоу "4 свадьбы". По словам Анастасии, после того как избранник сделал ей предложение, они решили попытать судьбу и подали заявку. К их удивлению, попытка оказалась удачной.

Как призналась участница проекта, ей с женихом пришлось серьезно подойти к подготовке торжества, хотя ранее пышного гуляния не намечалось. В сжатые сроки нужно было подобрать костюм будущему супругу на регистрацию.

Анастасия Шакирзянова отметила, что участие в телепроекте стало самым настоящим испытанием: перелеты, постоянные съемки, запись синхронов и комментарии составляли большую часть дня. По словам участницы шоу "4 свадьбы", каждое торжество предполагало определенный дресс-код.

Так, например, на своей свадьбе Анастасия хотела видеть всех в белом. Каково же было ее разочарование, когда три участницы пришли на праздник героини в цветном. Настроение, очевидно, было испорчено.

Но самым серьезным потрясением для невесты стали комментарии участниц в финале проекта. Как объяснила Анастасия, на самом торжестве девушки говорили одно, а на камеру – совершенно другое.

"В финале, когда на экране включились комментарии участниц о каждой из свадеб, я поняла, что все было сплошным лицемерием. Мне было очень сильно обидно", – заявила Анастасия Шакирзянова.

Наряду с этим героиня шоу "4 свадьбы" подчеркнула, что с некоторыми экс-невестами она общается до сих пор. В основном это девушки из Санкт-Петербурга. При этом Анастасия отметила, что участие в подобном проекте все же является стрессовой ситуацией для молодоженов, ведь к ним приковано внимание не только родных и близких, но и многочисленных зрителей, а также съемочной группы. Нужно быть готовым, что получится совсем неидеальная свадьба, заключила молодая жена.