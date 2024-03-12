Павел Рудченко, известный музыкальный критик и продюсер, высказал мнение, что участие Егора Крида в качестве наставника на проекте "Голос. Дети" могло преподнести ему неожиданные сложности, особенно в аспекте работы с молодыми участниками.

Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети". Продюсер поднял вопрос о возможной потере интереса Кридом к формату шоу, а также о том, как участие в нем могло помешать личным творческим амбициям артиста. Критик задался вопросом, не стал ли проект для Егора бременем, мешающим его артистическому развитию, и упомянул о сложностях, которые могут возникнуть у человека без специализированного педагогического образования при попытке наладить процесс обучения с детьми.





Егор Крид объявил о завершении своего участия в роли наставника в известном вокальном проекте "Голос. Дети", подчеркнув, что для него настал конец этого пути. Исполнитель хита "Невеста" выразил уверенность в том, что сделал все, что было в силах музыканта, и даже больше.

В связи с этим стоит вспомнить инцидент, произошедший ранее на шоу, где разгорелся конфликт между Юлией Зиверт и Владимиром Пресняковым, касающийся 17-летней участницы из Москвы, Софьи Льорет, достигшей финала седьмого сезона "Голос. Дети". Софья сразу привлекла внимание Полины Гагариной, а после и других наставников, за исключением Зиверт. Певица стремилась поддержать Софью, однако ведущий шоу, Антон Беляев, активировал механизм "блокировки", нововведение, призванное обострить соперничество между судьями. Следует отметить, что такая "новация" оказалась далеко не всем наставникам по душе.

Ранее "Клео.ру" писали, что известный продюсер Павел Рудченко заявил, что каждый наставник в шоу "Голос" играет определенную роль, санкционированную редакторами.