Продюсер Рудченко высказался о недопустимом поведении Гагариной на шоу "Голос"

Музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил мысль, что поведение Полины Гагариной на проекте "Голос" может быть продиктовано заранее разработанным сценарием. Он предположил, что проявленные эмоции Полины Гагариной не случайны и являются частью общей драматургии шоу, призванной увлечь зрителя.

Продюсер Рудченко высказался о недопустим поведении Полины Гагариной в "Голосе". Павел отметил, что подобные ситуации происходят каждый сезон и вспомнил о прошлогодних инцидентах, включая столкновение Гагариной с Бастой, которые, по его мнению, могли быть преднамеренной пиар-кампанией для привлечения внимания к передаче.

Павел считает, что каждый наставник в шоу играет определенную роль, санкционированную редакторами. По его мнению, Полина Гагарина получила образ "стервы" для придания шоу захватывающей динамики .

Полина Гагарина открыто поделилась своими чувствами во время нового сезона шоу, когда одна из участниц исполнила ее композицию "Спектакль окончен". Обычно Полина скептически относится к кавер-версиям своих треков, однако на этот раз она была приятно удивлена и даже была не против исполнить дуэт с талантливой конкурсанткой.

Однако воспоминания о прошлом, когда доброта Полины Гагариной использовалась против нее, заставили певицу засомневаться. Певица вспомнила прошлый сезон, когда участницы после общих выступлений и личного контакта в итоге предпочитали другого наставника, в частности, Владимира Преснякова, что стало для нее большим разочарованием.

Несмотря на эти сомнения, после некоторых раздумий Полина Гагарина все же приняла решение исполнить композицию "Вода" вместе с конкурсанткой. Однако, к своему великому сожалению, и в этот раз участница выбрала Преснякова, повторив "сценарий" прошлого сезона.

Ранее "Клео.ру" писали, как исхудала Полина Гагарина и почему за это ее критикуют поклонники.



