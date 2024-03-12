Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью

Ксения Собчак имеет скандальную репутацию еще со времен участия в телепроекте "Дом-2". Многие запомнили блондинку как острую на язык ведущую, которая держала в страхе всех героев реалити. Подобный образ блондинка продолжает поддерживать и сейчас, но уже в собственном проекте.

Около пяти лет знаменитость ведет свой YouTube-канал, для которого снимает провокационные интервью с известными людьми. За это время гостями телеведущей успели стать многие звезды. Однако далеко не все из них согласились бы повторить этот опыт.

Поклонники и коллеги часто обвиняют Ксению Собчак в том, что она готова идти по головам ради эффектных интервью. Подобные впечатления после съемок для канала "Осторожно: Собчак" остались и у комика Артем Калайджяна. Как известно, актер стал гостем светской львицы в 2021 году. До выхода ролика юморист был убежден, что беседа получилась дружеской и позитивной. Однако смонтированный материал его сильно удивил.

В YouTube-подкасте с Амираном Сардаровым комик рассказал, что Ксения Собчак выведывает тайны на интервью хитростью. По словам Калайджяна, в готовое видео попали моменты, которые не должны были быть сняты. Актер признался, что ведущая обманула его и разговорила перед якобы выключенными камерами.

"Там был момент, когда мы сидели за столом и нам сказали, что камеры не работают. Но они все равно что-то из этого промежутка вставили", – заявил комик.

Как рассказал юморист, раньше он придерживался мнения, что представители шоу-бизнеса должны помогать и поддерживать друг друга. Однако после интервью у Ксении Собчак он понял, что не может никому доверять.

А ранее "Клео.ру" писали, что Ксения Собчак взяла интервью у баллотировавшейся в президенты Рады Русских.